Recuperata una cordata in difficoltà sulle Tre Cime

Ieri verso le 20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Auronzo, per una cordata di alpinisti stranieri in difficoltà sulla Cima Grande di Lavaredo. Arrivati all’undicesimo tiro dello Spigolo Dibona, infatti, i due non erano più in grado di proseguire essendo sprovvisti di frontali ormai già calato il sole. Mentre una squadra si preparava ad intervenire assieme ai colleghi di Dobbiaco al Rifugio Auronzo, l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è riuscito a individuare i due scalatori grazie alle coordinate fornite dalla Centrale e a recuperarli.