Rapina violenta con coltello: tre arrestati a Vicenza

Intervento delle volanti della Questura di Vicenza ieri alle 15:40 in Via Rossi (zona Ferrovieri) a seguito di segnalazione al 113 pervenuta da un cittadino che riferiva di aver assistito ad una violenta aggressione nei confronti di un uomo di colore ad opera di tre soggetti di sesso maschile.

Le Volanti, giunte dopo pochi minuti, hanno hanno notato tre uomini che, alla vista degli Agenti, hanno cercavato di dileguarsi a piedi.

Gli agenti, scesi dalle auto di servizio, li hanno bloccati e – nonostante il comportamento poco collaborativo – li hanno sottoposti ad un primo controllo.

Subito dopo è arrivato anche un mezzo della Polizia Locale di Vicenza che, coordinandosi con gli Operatori delle Volanti, che intercettato la presunta vittima.

Quest’ultima, dolorante, ha riferito di essere rimasta vittima una violenta aggressione ad opera di tre soggetti – suoi connazionali nigeriani – fornendo una dettagliata descrizione dei responsabili ed evidenziando che uno di loro lo aveva minacciato con un coltello utilizzato poi per incidere la tasca dei pantaloni ed impossessarsi del suo portafoglio.

Le dichiarazioni della vittima hanno trovato immediato riscontro al termine delle perquisizioni operate degli Agenti: nella loro disponibilità, infatti, veniva rinvenuto il portafoglio della vittima ed altri suoi effetti personali. Veniva, infine, rinvenuto e posto sotto sequestro, il coltello con cui era stata minacciata.

I responsabili, tutti cittadini nigeriani, venivano pertanto tratti in arresto con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, gli arrestati sono stati portati in carcere a Vicenza.