Rangers Rugby Vicenza, i complimenti del presidente della Provincia

“Complimenti a Rangers Rugby Vicenza per l’impresa sportiva che li porta alla Top 10, la massima serie nazionale. Una vittoria conquistata contro la Lazio con una partita che ha messo in luce non solo la bravura dei vicentini, ma anche la loro grinta e la loro determinazione. Nettamente in svantaggio nella prima frazione di gara, hanno giocato il tutto per tutto nella seconda, con una rimonta pazzesca che ha regalato emozioni al cardiopalma. Un risultato più che meritato, per un campionato giocato bene dall’inizio alla fine. Un risultato storico per Vicenza che per la prima volta si trova a competere con i migliori del rugby italiano. Ma anche una lezione di forza e di coraggio, la prova che bisogna crederci fino in fondo, perché nello sport, come nella vita, perde veramente solo chi si arrende.”