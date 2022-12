Grave incidente stamane a Longare in via Roma, dove una ragazzina di 15 anni è stata investita. In base alle prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto i sanitari del Suem 118 che l’hanno intubata e portata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di rianimazione. Sul posto carabinieri e polizia locale