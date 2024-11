Raffica di furti in città: 6 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato in stato di libertà sei persone .

In particolare è stato denunciato presso la Stazione di Schio il furto con destrezza di un portafoglio, contenente denaro contante e documenti identificativi, in danno di una persona di mezza età, avvenuto all’interno di un supermercato del centro. L’attività investigativa condotta dai militari, anche grazie all’analisi dei vari sistemi di videosorveglianza, ha permesso di individuare gli autori del furto – cittadini stranieri di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, domiciliati nel vicentino – che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di furto con destrezza.

Inoltre, dopo una denuncia presso la Stazione di Schio del furto di un un portafoglio, contenente all’interno delle carte di pagamento, da un’auto parcheggiata vicino a casa, sono stati individuati un uomo ed una donna che, utilizzando una carta bancomat rubata, eseguivano dei pagamenti fraudolenti. Per i due – un cittadino straniero ed una donna italiana di età compresa tra i 40 ed i 45 anni dimoranti nello scledense – è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per le ipotesi di reato di utilizzo indebito di carte di pagamento e ricettazione.

Ancora, sempre presso la Stazione di Schio è stato denunciato un tentato furto su auto in sosta. Le indagini condotte dai militari consentivano di individuare l’autore – un giovane straniero dimorante a Schio – che è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto.

Infine, i carabinieri di Schio sono intervenuti presso un negozio del centro storico dove un malvivente, utilizzando un tombino, aveva danneggiato la vetrina del locale, tentando di introdursi all’interno, salvo poi desistere, dileguandosi. Le immediate indagini condotte dai carabinieri di Schio consentivano di individuare l’autore del tentato furto aggravato – uno straniero 25enne dimorante a Schio – che veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.