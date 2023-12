Qualità della vita: balzo in avanti di Vicenza, male energia, furti, bar e ristoranti. Bene lavoro giovanile, speranza di vita. Vicentini poco ‘litigiosi’

Balzo in avanti di Vicenza nella classifica della Qualità della vita del Sole24ore. In un solo anno passa dalla 38a posizione alle 16. Senza eccellere e piazzandosi al 9° posto nella parziale classifica del Nord Est.

Al primo posto Udine e… prima di Vicenza ci sono anche Trento (3), Verona (10), Trieste (12), Bolzano (13) Pordenone (14), Padova (19), Treviso (20).

Fra i punti di forza di Vicenza vi è l’indice dei NEET (giovani che non lavorano e non studiano). La nostra provincie è 3a in Italia con una percentuale del 9,1%.

Maglia nera invece sul fronte dei consumi energetici (è 107° in classifica – Consumi energetici – Gas naturale ed energia elettrica nei comuni capoluogo (tonnellate equivalenti di petrolio per 100 abitanti) (dati Istat, 2021).

Altri dati positivi riguardano la demografia e società (Vicenza è al 7° posto in Italia per speranza di vita).

Buono il piazzamento anche per quanto riguarda la Giustizia e sicurezza. In questo caso spicca l’8° posto per indice di litigiosità: Cause civili iscritte ogni 100mila abitanti (Elaborazione su dati Giustizia.it, I semestre 2022). Negativo il dato sui furti in abitazione (89° posto in Italia).

Nel capitolo Ambiente e servizi spicca il dato sulla qualità della vita delle donne (10° posto: mministratori donne, occupazione, speranza di vita, stem, violenze, sport (edizione 2023).

Nella cultura e tempo libero, invece, è molto positivo l’indice di sportività (6° posto, calcolato con una media dei punteggi in base a 36 diversi parametri).

Vicenza città ricca. Alcuni parametri sono molto positivi. Per esempio le famiglie con Isee basso (6° posto) e i beneficiari del Reddito di cittadinanza (5° posto)

NEGATIVI i dati sull’inflazione (prezzi alimentari e bevande: 81°posto) sull’esposizione ai finanziamenti (80°), imprenditoria giovanile (90°). Male anche la presenza di farmacie (79°), bar (78°) e ristoranti (99°).

