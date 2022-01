Pugno duro del Questore di Vicenza: nuovo blitz in Campo Marzo e Quadrilatero (VIDEO)

Nuovo blitz delle forze dell’ordine oggi pomeriggio in Campo Marzo e nel Quadrilatero di Viale Milano, frutto di una nuova ordinanza del nuovo Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Obiettivo: prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e tutte quelle forme di micro-criminalità che destano particolare allarme sociale nella popolazione.

Decine di uomini della Questura di Vicenza, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dell Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato hanno setacciato il Parco cittadino e le vie del Quadrilatero.

Dalle prime informazioni almeno 4 persone, tutte straniere, sono state condotte in Questura per accertamenti e denunce. Per tre di loro si tratterebbe di pregiudicati oggetto di rintraccio da parte delle Forze dell’Ordine. La loro posizione è ora al vaglio degli agenti di Polizia. Una quarta persona sarebbe stata portata in questura perché in possesso di stupefacenti.