Primo trapianto trachea-arteria, Zaia: “Orgogliosi della nostra Banca dei Tessuti”

“I primati del Veneto nel campo dei trapianti non si contano ma quello di oggi è davvero un orgoglio poterlo commentare. Il fatto che per la prima volta al mondo un intervento di trachea e arteria anonima ricostruite grazie all’utilizzo di un condotto arterioso, sia stato possibile grazie ad un tessuto inviato all’Ospedale Sant’Andrea di Roma dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, diretta dalla dott.ssa Diletta Trojan, è davvero un fatto del quale andare molto fieri”.

Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta l’eccezionale intervento che è stato eseguito dall’equipe della Chirurgia Toracica dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, diretta dal Prof. Erino Angelo Rendina, su un ragazzo colpito da un’emorragia fulminante. I risultati dell’operazione confermano l’importanza della sinergia tra l’alta professionalità del personale medico coinvolto e l’alta qualità del servizio offerto dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, con la quale l’Ospedale Sant’Andrea collabora da tempo.

“La nostra banca dei tessuti è una delle più grandi d’Europa – indica ancora Zaia -. Ogni anno 6.000 pazienti in Italia ricevono tessuti grazie ai quali possono vivere in salute o migliorare le loro condizioni di salute. Per questo ringrazio ancora una volta tutti i medici e i professionisti che vi operano, rendendo questo un centro di eccellenza riconosciuto ben oltre i confini nazionali”.