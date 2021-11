Prime nevicate sulle Dolomiti bellunesi e in Alto Adige, al Brennero e a passo Resia. La neve è giunta con l’arrivo prima perturbazione atlantica del mese, ed è caduta anche a quote medie fin dal tardo pomeriggio di ieri.

Nell’area dolomitica intense nevicate sono proseguite anche nella serata: la pioggia si è trasformata in neve a partire dai 1400/1500 metri di quota. Prime imbiancate per le località sciistiche bellunesi come Arabba, Malga Ciapela, Misurina e Selva di Cadore. Segnalata anche una forte nevicata, ancora in atto, al Passo San Pellegrino, il valico che collega Moena con Falcade. Ma oggi su tutto il Veneto splende nuovamente il sole.