Presunta violenza su una studentessa alla festa di maturità: 23enne a processo

La notizia completa è stata pubblicata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Un vicentino di origini serbe oggi 23enne è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. I fatti risalgono al giugno del 2019 e la vittima sarebbe una ragazza oggi 22enne. L’episodio di violenza sarebbe avvenuto in un casolare alla periferia di Vicenza durante una festa di maturità. Un gruppo di giovani (una ventina) di un istituto tecnico cittadino aveva organizzato la festa nella casa di uno di loro. Il 23enne (Z.P.), amico del fidanzato di una delle presenti, si era ‘imbucato’ alla festa. Si era avvicinato alla ragazza che se ne stava in disparte nel porticato, avrebbe tentato di baciarla e spogliarla e lui stesso si sarebbe spogliato compiendo degli abusi su di lei.