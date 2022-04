Premiati i laureati dell’anno in Economia a Vicenza

Si è svolta oggi presso la sede della Fondazione Studi Universitari di Vicenza

la cerimonia di premiazione organizzata dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC.

Quattro i premiati, tra cui tre vicentini

Un riconoscimento che valorizza l’eccellenza del percorso accademico intrapreso da migliori laureati in Economia: è questo il premio “Laureati dell’Anno” organizzato dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC (l’Associazione Laureati in Economia dell’ateneo scaligero), che per i corsi organizzati a Vicenza ha visto svolgersi oggi – nella sede di viale Margherita della Fondazione Studi Universitari di Vicenza – la cerimonia di consegna per i laureati nell’anno accademico 2020-2021.

Quattro i premiati per l’occasione: Sebastiano Caruso, residente a Trento, laureato in Marketing e Strategia d’Impresa con una tesi su “Smart working e imprese di servizi: il caso OpenSymbol” con relatore il prof. Alessandro Zardini; Riccardo Marangoni, di Bolzano Vicentino, laureato in Economia e Commercio con tesi su “Il Credito d’imposta tra discrezionalità, riequilibrio e stimolo economico” (relatore la prof.ssa Francesca Rossignoli); Michele Meneghello, di Dueville, laureato in Economia Aziendale con una tesi su “Strategia militare e strategia aziendale nello studio dei casi aziendali” con relatore il prof. Angelo Zago; infine Martina Russo, di Vicenza, laureata in International Economics And Business Management con tesi su “The economic impact of Covid-19 – An international comparison”, con relatore il prof. Riccardo Fiorentini.

Nella stessa cerimonia presso la sede di viale Margherita, è stata premiata anche Federica Paccagnella, di Valdagno, laureata del corso magistrale in Marketing e Comunicazione d’Impresa con sede a Verona, autrice di una tesi su “Le potenzialità del neuromarketing digitale: un approccio scientifico applicato al caso D-Air Lab” con relatore la prof.ssa. Paola Signori.

A Federica Paccagnella è stato inoltre assegnato anche il primo premio per il concorso “Scrivi un articolo tratto dalla tua tesi”, sempre indetto da ALVEC. Ogni anno infatti l’Associazione invita i neolaureati a scrivere un articolo tratto dalla propria tesi: gli elaborati vengono quindi valutati da un’apposita commissione secondo i requisiti di chiarezza, correttezza e capacità di suscitare interesse nel lettore.

Nata nel 2001 da un’idea di ALVEC, dal 2014 il “Laureato dell’Anno” è un’iniziativa condivisa tra Università e Associazione, inserita nella programmazione delle attività dell’Ateneo e, per i laureati dei corsi con sede nel capoluogo berico, è organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Per identificare i vincitori viene redatta una speciale classifica alla quale accedono solo i neolaureati con 110 e lode, basata sul più alto punteggio di ammissione all’esame di laurea e sul minor tempo di permanenza in università.