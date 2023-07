Precipita con il parapendìo, morta 36enne polacca (FOTO)

Verso le 16 di ieri il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato, a seguito della segnalazione di un parapendio precipitato sotto il 6° tornante della Strada Generale Giardino sul Grappa. Sul posto è volato l’elicottero di Treviso emergenza che, dopo un lungo sorvolo, ha individuato il paracadute d’emergenza. Trattandosi di un ripido bosco fitto, l’eliambulanza ha calato con un verricello di 36 metri il tecnico di elisoccorso 50 metri più in basso, dove era presente un varco nella vegetazione. Il tecnico è poi risalito a piedi ed ha rinvenuto il corpo inerme della pilota, una 36enne polacca, molto distante da dove si trovava la vela e senza imbrago. L’elicottero ha quindi imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni, mentre altri due arrivavano a piedi dal tornante. Purtroppo il medico sbarcato con il verricello non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Ricomposta, una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione dalla magistratura, la salma è stata spostata nel punto del varco, dove è stata recuperata sempre con il verricello, per essere poi trasportata a valle e affidata al carro funebre e ai Carabinieri. Sul posto erano poi arrivati anche il marito e un amico della pilota, che la stavano seguendo via radio. La squadra è rientrata a piedi.