Porta a spasso il cagnolino, 47enne vicentino travolto da un’auto

Grave incidente ieri sera intorno alle 19 in via Divisione Julia nella frazione di Monticello di Fara, Sarego.

S.F italiano 47enne residente a Sarego, mentre attraversava la strada utilizzando il passaggio pedonale, con il proprio cagnolino a guinzaglio, è stato travolto da una Volkswagen Golf che procedeva in direzione Lonigo condotta da C.L. italiano 25enne, residente a Lonigo. A seguito dell’urto il pedone è stato sbalzato in avanti riportando ferite tali da richiedere l’intervento di un’ambulanza del S.U.E.M.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Arzignano con codice di media gravità, dove gli sono state diagnosticate importanti lesioni. Al conducente dell’auto è stata contestata la violazione del codice stradale per non aver dato la precedenza a pedone in attraversamento, con contestuale ritiro della patente di guida.