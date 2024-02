POLITICA – PD di Vicenza: “In Sardegna ha perso la Meloni”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del segretario Provinciale Davide Giacomin e del segretario Cittadino Federico Formisano sulle elezioni in Sardegna, nella quali si è imposta la candidata dei 5 Stelle (in coalizione con il PD) Alessandra Todde.

In Sardegna ha vinto seppur di misura Alessandra Todde, ma soprattutto ha prevalso la logica della coesione e dell’unione di intenti contro le divisioni evidenti nel campo avverso. Il voto disgiunto ha inequivocabilmente dimostrato che l’ansia di sgambettarsi reciprocamente ha dominato le logiche del centrodestra e visto il clima che respiriamo quotidianamente con gli scontri verbali fra leghisti, forzisti e meloniani ci chiediamo come questo Governo possa risolvere e mettere mano ai problemi del Paese. La vera sconfitta di queste elezioni è proprio la premier Meloni che ha voluto imporre un proprio uomo che ha talmente male amministrato la sua città da dovere la propria sconfitta proprio dal voto dei cagliaritani.

Todde ha un profilo personale di grandissimo respiro, è un’imprenditrice che ha soggiornato per molti anni all’estero e condivide con noi una profonda ispirazione democratica.

Non possiamo inoltre non sottolineare con grande piacere che il Partito Democratico risulta essere in Sardegna il primo partito politico.