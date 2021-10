Piovene Rocchette: incendio in taverna, tre persone evacuate (Video)

Stanotte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Manzoni, a Piovene Rocchette, per un incendio divampato all’interno di una taverna in una villetta a schiera. Nessuno è rimasto ferito ma i danni alla casa sono ingenti, tanto che i tre residenti hanno dovuto trovare ospitalità da parenti.

I pompieri, arrivati dal distaccamento di Thiene e da quello di Vicenza con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori, sono entrati dotati di autorespiratore, spegnendo le fiamme e evitando che l’incendio si espandesse a tutta la casa. Le fiamme hanno anche causato diversi danni, anche strutturali, alla parte interrata dell’abitazione. Le cause sembrerebbero di natura elettrica, ma sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. La casa è inibita ai tre residenti fino al ripristino e al consolidamento della struttura. Le operazioni sono terminate alle 4.30 del mattino.