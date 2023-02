Picchiano passeggero e macchinista nel treno regionale: denunciati due giovani vicentini

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Vicenza hanno individuato e denunciato, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Malo e la Polizia Locale del Consorzio “Alto Vicentino”, due cittadini italiani di 19 e 21 anni, entrambi residenti in provincia di Vicenza, per aver aggredito a bordo treno un viaggiatore ed il macchinista della società di trasporti “Trenitalia”.

Il fatto è accaduto durante la serata del 26 dicembre scorso, a bordo di un treno regionale in arrivo alla stazione ferroviaria di Schio, dove un ragazzo, lamentandosi del disturbo che stavano arrecando due coetanei durante il viaggio, è stato schiaffeggiato dai due.

Analoga sorte è toccata al macchinista del treno, nel frattempo giunto in stazione a Schio a termine corsa, per essere accorso in aiuto del viaggiatore e del capotreno che cercava di riportare la calma.

Le indagini, condotte sin dalle prime ora dei fatti dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza e supportata dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza di Vicenza e dalla descrizione fornita dalle vittime e testimoni ai Carabinieri intervenuti sul luogo del fatto, hanno permesso di individuare ed identificare in pochissimo tempo gli autori grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza urbana della città di Schio, messe a disposizione dalla Polizia Locale scledense.

I due giovani, residenti in provincia, sono stati deferiti, in concorso tra loro, alla Procura della Repubblica del luogo per percosse, lesioni personali e violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio..