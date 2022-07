Pescare Show torna in Fiera a Vicenza a novembre 2022

Pescare Show 2022, salone firmato Italian Exhibition Group, torna in calendario a novembre a Vicenza, dal 18 al 20. A trovare spazio, durante l’esibizione, tutti i tipi di pesca: pesca a mosca, spinning, pesca al colpo e pesca in mare, ma anche bassfishing e surfcasting, imbarcazioni, elettronica e tecnologia per la nautica.

Tre giorni all’insegna delle anteprime di mercato e delle novità del settore, tra innovazioni tecnologiche e itinerari turistici di pesca, workshop, incontri e approfondimenti in collaborazione con le aziende produttrici di attrezzature tecniche e nautica da diporto, le associazioni e gli influencer più amati dal pubblico.

La nuova edizione della kermesse rinnova la collaborazione con FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con il media partner Italian Fishing TV, e valorizza nuove sinergie con Italy B.A.S.S. Nation, associazione nata nel 1997 per portare in Italia la pratica del bassfishing, e H2O, magazine dedicato al FlyFishing e tour operator specializzato in viaggi di pesca. Per la prima volta in fiera a Vicenza ASSO.N.A.T. – Associazione Nazionale Approdi e porti Turistici.

Il turismo sarà infatti un tema portante grazie alla nuova area dedicata agli itinerari di pesca nazionali e internazionali e una dedicata ai bacini di pesca, che permetteranno di vivere l’avventura del viaggio sportivo anche a poca distanza da casa. E poi, largo a workshop, corsi e dimostrazioni di top player e influencer, attività per bambini, mostre e aree speciali, che consentiranno a esperti e appassionati di immergersi nel vasto mondo della pesca sportiva.

Il quartiere fieristico di Vicenza sarà anche teatro di competizioni sportive. Ma prima di arrivare all’appuntamento di novembre, Pescare Show sarà presente sul territorio nazionale durante le principali gare di settore in Italia in calendario durante l’anno, come al World Fly Fishing Championship, dal 18 al 24 luglio a Madonna di Campiglio, alle gare di bassfishing con Italy B.A.S.S. Nation, il 3 e 4 settembre a Torre del Lago, al Mondiale di Drifting al fianco di FIPSAS, dal 10 al 17 settembre a Pescara e, a ottobre, al Mercury Bassmaster Open al Lago di Coghinas.