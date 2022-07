Perde il controllo della moto e finisce contro il guard rail: 29enne di Thiene perde la vita

Incidente mortale questa notte a Cogollo del Cengio: una 29enne di Thiene, Vanessa Filippi, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sulla S.P. 349 “del Costo”. La giovane stava venendo trasportata da un uomo su un motociclo Triumph quando, tra il secondo e il terzo tornante, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso controllo del mezzo, finendo contro un guard rail. La donna trasportata è morta sul colpo mentre il guidatore è stato portato in codice rosso all’ospedale di Santorso.

Il mezzo ed i caschi venivano sequestrati a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

A causa della particolarità del tratto stradale interessato, per i rilievi e la regolazione traffico si è reso necessario l’intervento di 3 pattuglie delle polizie locali convenzionate di Schio e Thiene, coadiuvate da Carabinieri e Vigili del Fuoco.