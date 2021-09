Perde carico d’acqua in rotatoria: traffico bloccato a Valdagno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Giornale di Vicenza riporta dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Valdagno. Poco dopo le 14, un camion, in transito alla rotatoria di Ponte dei Nori, ha perso decine di casse d’acqua, per fortuna senza coinvolgere nessun altro veicolo. L’incidente si è verificato tra l’uscita verso la zona industriale e quella che porta a Spagnago di Cornedo. Per diverse ore, l’unico accesso alla rotatoria è stato quello dalla zona industriale.

La polizia della Valle Agno ha coordinato le operazioni di sgombero. Il traffico si è fluidificato dopo diverse ore, in cui le squadre comunali si sono impegnate nella pulizia della carreggiata, beneficiando anche dell’ausilio di die ruspe. L’ipotesi più probabile sarebbe legata ad un fissaggio difettoso del carico.