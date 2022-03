Paura a Padova: fuga di gas, pompieri in azione

Alle 19:40, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Duprè a Padova per un forte odore di gas all’altezza del civico 67. I pompieri accorsi con un’autopompa e un’autobotte e 7 operatori, hanno appurato una perdita di gas in prossimità del marciapiedi per una probabile rottura di un tubo interrato. Le squadre hanno provveduto a interdire la circolazione stradale nella zona interessata dalla perdita e controllato le palazzine adiacenti fino all’intervento dei tecnici della rete gas. Subito iniziate le operazione dei tecnici per bloccare la perdita e provvedere alla riparazione. Le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte.