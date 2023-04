PassaVIvande, progettare uno sviluppo sostenibile per Vicenza attraverso il cibo

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, nella sede della Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza, avrà luogo PassaVIvande, percorso di consultazione pubblica e progettazione partecipata sul cibo e le politiche cittadine. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto europeo “Cities2030 – Co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibili verso FOOD2030” finanziato dal programma Horizon2020 (Grant Agreement nr. 101000640), di cui il Comune di Vicenza è partner assieme alla Biblioteca Internazionale “La Vigna”.

L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza e agli attori del territorio interessati a partecipare alla formulazione di una Food Policy per Vicenza che concorra alla sostenibilità economica, ambientale e sociale del sistema alimentare urbano e periurbano. L’occasione è aperta alle istituzioni locali, AULSS e servizi sanitari, associazioni di categoria e professionali, aziende sensibili alle materie di Cities2030 ma anche a rappresentanti del terzo settore, consorzi, scuole, università, fondazioni e centri di ricerca e culturali.

La due giorni si articolerà in tre momenti principali: durante la mattina del sabato, attraverso una sessione introduttiva che prevede la partecipazione del conduttore televisivo, autore e scrittore Patrizio Roversi, si approfondirà il concetto di Food Policy, le finalità, gli obiettivi e il valore aggiunto che questo strumento permette di perseguire, anche attraverso la condivisione delle esperienze di altre città che ne hanno già adottata una. Nel pomeriggio del sabato e nella prima parte della mattinata di domenica, saranno raccolte idee e proposte sul tema utilizzando la metodologia dell’Open Space Technology, che avrà lo scopo di far emergere e mettere in sinergia nuove progettualità a partire dai partecipanti stessi. Infine, nella seconda parte della mattinata di domenica, le proposte dei partecipanti saranno discusse e organizzate in ambiti e priorità di intervento così che, grazie al contributo di tutti i partecipanti, possa essere impostata la roadmap della Città di Vicenza, in sinergia con il progetto Cities2030.