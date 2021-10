Palazzina a fuoco ad Arzignano: anziana di 81 anni salvata dai pompieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella notte tra sabato e domenica, l’edificio situato al numero 2 di via Riotorto, ad Arzignano, è stato colpito da un incendio che ha costretto i vigili del fuoco all’intervento e a salvare gli inquilini della palazzina (contenente quattordici unità abitative) con un’autoscala. In particolare, una donna anziana di 81 anni, era rimasta intrappolata in camera da letto, dopo che il suo appartamento era stato invaso dalle fiamme. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Sul posto sono arrivati i pompieri di Arzignano e Vicenza, con due automezzi e l’autoscala. La donna anziana è stata portata fuori quasi priva di coscienza prima di essere consegnata all’ambulanza del Suem.

Le fiamme sono state contenute e, grazie al pronto intervento dei pompieri, lo stabile è stato salvato. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco di Arzignano. Ancora da definire le cause dell’incendio.