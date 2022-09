VENETO – Uno confezionava e uno vendeva: arrestati due pusher minorenni

Sabato sera, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno arrestato due giovani tunisini di 16 e 17 anni, sorpresi con oltre due etti di droga.

I fatti risalgono a sabato quando gli investigatori della Questura, durante un servizio perlustrativo in via Palestro, hanno notato un diciassettenne, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto su un monopattino. Questi, appena si è accorto di essere seguito, si è dato alla fuga, abbandonando il monopattino e rifugiandosi in un appartamento, dove ha gettato qualcosa all’interno del wc per poi tirare lo scarico.

Introdottisi in casa, i poliziotti hanno immobilizzato il giovane e si sono resi conto della presenza di un suo connazionale di 16 anni che stava confezionando dosi di droga in sala da pranzo.

Sono state quindi sequestrate 50 dosi di cocaina e altre 23 pronte ad essere sigillate, oltre ad altri 28 grammi ancora da confezionare. Sono stati sequestrati anche due panetti di hashish, per il peso di un etto e mezzo, con dei loghi raffiguranti un cavallo nero e verde e una corona dorata, una modica quantità di marijuana e 315 euro in banconote di piccolo taglio.

I due sono stati arrestati in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ora si trovano al centro di prima accoglienza di Treviso, in attesa di giudizio.