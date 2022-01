Tragedia in centro, amanti trovati impiccati

Una tragedia ieri pomeriggio in centro a Padova: una coppia di fidanzati, Michele Schiavon, 54 anni, e Valentina Costa, 36, si sono tolti la vita impiccandosi nella tromba delle scale di una palazzina disabitata.

Il fatto è successo in via San Giovanni di Verdara: ancora ignoti i motivi che hanno spinto i due a compiere questo gesto estremo, come anche l’identità della persona che ha chiamato il 118. La palazzina risulta disabitata: il mini-condominio della zona residenziale, composto da tre appartamenti, è completamente vuoto. Il 54enne (che aveva precedenti di dipendenza da alcol e stupefacenti) era in possesso però di un mazzo di chiavi.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Padova con i colleghi della stazione di Prato della Valle, arrivato sul posto per i rilievi del caso. Davvero difficili da comprendere le ragioni dei due, che sui profili social di lei appaiono sempre felici e sorridenti.