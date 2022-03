Padova: tenta di dar fuoco al marito e manda all’ospedale suocera e cognata

Voleva dare fuoco al marito, poi ha mandato al pronto soccorso suocera e cognata: una 50enne di origini straniere è ora citata a giudizio per minacce, lesioni e tentate lesioni. Come riportato dal Gazzettino, la donna si è resa protagonista di queste azioni violente lo scorso 9 gennaio. Dopo aver versato una bottiglia di liquido infiammabile addosso al marito, avrebbe provato a dargli fuoco, non riuscendoci perché l’accendino era scarico. La scena è stata ripresa da un parente dell’uomo, che ha poi mandato il video agli inquirenti. Il marito non era l’unico obiettivo però: la donna ha anche mandato al pronto soccorso la cognata (frattura del polso) e la suocera (prognosi di cinque giorni). Ora la donna dovrà risponderne al giudice.