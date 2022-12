PADOVA – Studenti svegliati dalle fiamme: si mettono in salvo

Questa mattina, alle 5 del mattino, brusco risveglio per due studenti padovani, residenti in via Manzoni. Gli universitari infatti sono stati svegliati da un principio d’incendio dovuto ad una scatola di derivazione elettrica all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, i due giovani si sono subito accorti dell’emergenza e sono scappati, dando l’allarme a tutto il palazzo e chiamando i vigili del fuoco. Messa in sicurezza l’abitazione, i pompieri hanno terminato le operazioni dopo le 7.