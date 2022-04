PADOVA – Sorpreso mentre cerca di vendere hashish, arrestato 25enne

Nel pomeriggio di mercoledì, una pattuglia della sezione Volanti ha arrestato un 25enne tunisino, già gravato di un ordine di espulsione. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di vendere un panetto di hashish a due persone. I fatti sono successi lungo il Cavalcavia Borgomagno, quando gli agenti si sono accorti che il tunisino stava mostrando qualcosa a due persone; resisi conto che fosse “fumo”, i poliziotti si sono avvicinati. Inutili i tentativi di fuga del tunisino, che ha provato a scavalcare una recinzione e di disfarsi della droga all’interno dell’area del dopo lavoro ferroviario. Fermato il giovane, questi aveva anche 110 euro, guadagnati probabilmente spacciando. Portato in Questura, è emerso che aveva già un ordine di espulsione: è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga oltre che denunciato per inosservanza dell’ordine del questore e per aver declinato false generalità.