PADOVA – Sorpreso a spacciare: 37enne finisce in manette

Nella mattina di mercoledì, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato un cittadino nigeriano di 37 anni, reo di detenzione e spaccio di stupefacenti in via Tommaseo. Gli agenti hanno notato l’uomo mentre effettuava uno scambio di mani con un italiano, avvicinatoglisi poco prima. Immediatamente bloccato, l’italiano ha consegnato agli investigatori tre dosi di marijuana.

Perquisito, il nigeriano aveva con sè un portaocchiali con dentro 15 dosi di marijuana. Portato in Questura, è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, per poi essere processato per direttissima. Sono state anche avviate le procedure per espellerlo dal territorio nazionale. L’italiano, invece, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.