PADOVA – Segue l’ex moglie in casa e l’aggredisce: 38enne arrestato

Sabato 7 maggio, una donna di 48 anni, rientrata dopo aver portato la figlia più piccola a scuola, è stata aggredita dal suo ex marito, 38 anni, di origini tunisine, nascostosi per tenderle un agguato. Le grida hanno allertato la figlia maggiore, che è intervenuta in suo soccorso, e l’uomo, per cercare di passare per la vittima, ha sbattuto volontariamente la testa contro una vetrata.

L’aggressione al momento di rientrare in casa, quando l’uomo, dopo aver seguito l’ex moglie senza le scarpe per non fare rumore, le se salta addosso e la spinge nell’appartamento, la fa cadere, le prende il cellulare e le stringe le mani al collo per strangolarla. Quando vede la scena, la figlia maggiore interviene; l’uomo, spaventatosi, dà una testata alla porta vetrata e si ferisce scappando e grondando sangue. Le ferite però sono profonde e deve recarsi all’ospedale di Padova dove rischia di perdere un occhio. Anche la donna si trova in grande agitazione e le viene data una prognosi di sette giorni.

Chiamata la polizia, la Squadra mobile accerta la versione dei fatti di lei: l’uomo se n’era andato a causa dei tanti litigi e alla fine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina impropria. Ora non può avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi frequentati dall’ex moglie.