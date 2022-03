Padova: schiamazzi e alcol ai minorenni, chiuso bar in centro storico

Il bar Zanellato, in pieno centro storico a Padova, è stato chiuso per quindici giorni su decisione del questore Antonio Sbordone. Martedì è stata sospesa la licenza al 43enne titolare, dopoche la settimana precedente il gruppo “Mamme e papà del centro storico” avevano segnalato la somministrazione di alcol ai minorenni. Nel pomeriggio del 26, gli agenti avevano verificato che due 16enni avevano effettivamente acquistato alcolici nel locale. Altre locale sono arrivate a causa degli schiamazzi notturni dopo le 22 di sera, che vanno a sommarsi alle violazioni in passato alla normativa anti-Covid e la presenza di rifiuti sulla strada e nel sottoportico.