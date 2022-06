PADOVA – Ritrovato a Roma il pasticcere scomparso

Era scomparso nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio, a Padova, ma è stato riconosciuto e ritrovato a Roma da alcuni telespettatori di “Chi l’ha visto?” e, successivamente, ripotato a casa. Questo quanto accaduto al pasticcere 28enne, Gianluigi Abbracciamento, scomparso dal Veneto e ritrovato a Roma Termini mentre chiedeva l’elemosina giusto ieri. Stando a quanto trapelato da Rai News, alla base della sua fuga, in cui aveva lasciato una macchina in riva al Brenta per dileguarsi nella notte, anche una conversione religiosa. I poliziotti hanno trovato l’uomo in stato confusionale e, dopo aver comprovato la sua identità, hanno invitato i suoi familiari per tornare a prenderlo.