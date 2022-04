PADOVA – Principio d’incendio in piazzetta Gasparotto, in fiamme tavole di legno

Alle 7 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio d’incendio di alcune tavole di legno in Piazza Gasparotto a Padova, nei pressi di un sottoportico. Il luogo viene spesso utilizzato da senza fissa dimora per dormire. I pompieri hanno subito spento le fiamme. Sul posto la polizia locale. Precedentemente nella notte, la prima partenza è intervenuta anche per mettere in sicurezza due auto alimentate a GPL dopo uno scontro avvenuto in via Tommaseo: nessuna persona è rimasta ferita.