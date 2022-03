Padova: l’incontro hot va a monte, lei viene buttata fuori di casa e chiama la polizia

La sera di domenica 27 febbraio: una donna, 40 anni, della Repubblica Dominicana, residente a Padova, è stata buttata fuori dalla sua abitazione da un uomo, 43 anni, nigeriano, con il quale si era trovata per un incontro hot, andato però a monte. Rimasta fuori casa, la latina non ha avuto alternative a chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha posto resistenza, venendo poi arrestato e condotto in questura, dove è stato trovato in possesso di cocaina.

I fatti iniziano in serata quando la donna ha accolto l’uomo in casa, con l’intenzione di divertirsi. A quanto pare, lei voleva accordarsi sul rapporto prima di procedere, cosa che ha innervosito l’africano. Questi, alla fine, ha spinto la donna fuori casa e si è barricato dentro. Inutili i tentativi di rientrare della donna, che alla fine ha dovuto chiamare la polizia. Questi, vista la reticenza ad aprire dell’uomo, alla fine hanno chiamato i vigili del fuoco. Dentro casa hanno trovato l’uomo con una bottiglia di vetro in mano, intenzionato a colpire qualcuno. L’africano ha quindi tentato di prendere con la bottiglia i poliziotti, passando poi a calci e pugni, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Condotto in questura, durante l’interrogatorio, l’uomo ha iniziato a tossire e sembrava avesse qualcosa in gola: alla fine, si è scoperto che nascondeva tre involucri di cocaina in bocca. Nel suo appartamento c’erano 2 mila euro di contanti in un libro.

Alla fine l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è anche indagato per detenzione e spaccio di stupefacente.