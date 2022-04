PADOVA – Imbrattano l’Agenzia delle Entrate e la sede di Azienda Zero con scritte No Vax: due denunciati

Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile, due uomini sono stati denunciati per aver imbrattato con minacce no vax i muri dell’Agenzia dell’Entrate e di Azienda Zero. A fermarli i carabinieri della Radiomobile di Padova.

La segnalazione nella notte: due persone sospette erano state avvistate nei pressi della sede dell’Agenzia delle entrate. I carabinieri sono andati a controllare e hanno fermato un 36enne faentino e un 37enne foggiano, colti in flagrante. I vandali sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. La Questura ora valuta altri provvedimenti amministrativi di competenza, mentre scritte analoghe sono comparse al Dipartimento di Biologia e di Matematica i carabinieri stanno indagando per verificare se i due siano gli autori anche di queste ultime.

Tra gli slogan, una serie di scritte minacciose come “i vax uccidono”, “il vero virus è il nazismo” e “Zaia carnefice nazista” ma anche “Zaia-Giordani nazisti”. All’Agenzia delle Entrate è stata coperta da scritte No Vax come: “Prima che sia tardi chi ha giurato sulla Costituzione italiana dovrà dire la verità e agire per difendere la giustizia”, “Eliminano il contante per un controllo costante” e “Draghi nazista”.

“Uno sfregio tanto becero quanto inutile – il commento del Presidente di Regione Zaia – ultimo di numerose testimonianze di un clima d’odio che sta avvelenando il Paese, che certo non riusciranno a scalfire l’impegno di Istituzioni e Amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo. Questi incivili evidentemente non hanno imparato la prima lezione della democrazia, che è contrastare le idee con altre idee e non con la violenza”.