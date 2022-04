PADOVA – Va a mangiare al fast food, viene aggredito e sfregiato

Domenica 3 aprile le volanti della Polizia di Stato sono dovute intervenire a causa dell’aggressione ai danni di un ragazzo, avvenuta all’interno del fast food McDonald, nel piazzale della stazione. Stando alle testimonianze, un giovane di origini kosovare, in coda per acquistare un panino, è stato accerchiato da una ventina di nordafricani, che lo hanno poi aggredito e picchiato selvaggiamente. Uno di loro avrebbe anche estratto un coltellino e sfregiato il volto del giovane, per poi darsi alla fuga. Sul posto i sanitari del Suem 118, chiamati da alcuni amici del giovane. Il giovane è stato portato in ospedale e ha quindi raccontato di aver avuto un diverbio con i nordafricani prima di andare al fast food.