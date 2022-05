VENETO – Già condannato per omicidio e denunciato per stalking: 51enne accoltella la sua ex

Una donna di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, a causa di una coltellata alla schiena ricevuta dall’ex marito cinquantenne, S.F. I fatti ieri, intorno alle 12, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Padova sono andati all’abitazione della donna, in via Cafasso, all’Arcella, trovando la donna ferita alla schiena. Portata d’urgenza in ospedale, i medici l’hanno sottoposta ad intervento chirurgico. Nel pomeriggio i militari hanno portato in caserma l’ex marito, gravato da un precedente agghiacciante: nel 1999 aveva ucciso la sua convivente del tempo con 33 coltellate.

Secondo le prime informazioni, nel passato dell”aggressore, un 50enne veronese, vi sarebbero già una condanna per omicidio, nel 1999, quello di un”altra donna con la quale aveva precedentemente convissuto, ed una per stalking nei confronti di una terza donna, che tormentava, anche in questo caso non accettando la fine della loro relazione. Non è in pericolo di vita Sandra, la 51enne accoltellata nella sua casa a Padova dall’ex convivente che, dopo averla colpita alla schiena l’ha lasciata a terra, gravemente ferita. La conferma viene dai sanitari di Padova: l’operazione effettuata sulla donna per ridurre i danni provocati da una coltellata in particolare, quella che l’ha raggiunta alla schiena, è riuscita perfettamente. A dare l’allarme era stato un vicino di casa che dopo averla soccorsa aveva avvertito i Carabinieri. Sandra aveva vissuto nell’appartamento dell’Arcella solo per pochi mesi. Inquietanti i precedenti del compagno: nel 1999 aveva ucciso con 33 coltellate la ex covivente 50enne fuori dal cimitero di Grezzana (Verona). Scontata la pena aveva intrapreso un rapporto sentimentale nel 2011 con un’altra donna di 54 anni. Alla notizia che la donna voleva lasciarlo, ha iniziato a perseguitarla, fino ad essere denunciato per stalking.