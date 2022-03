Padova: camionista perde l’orientamento e si ritrova contromano in centro

Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11.20, un camionista romeno di 55 anni, diretto in via Inghilterra per consegnare dei gasatori d’acqua, ha perso l’orientamento, ritrovandosi così in centro. In via Barbarigo, una strada stretta, in cui il mezzo faticava a procedere, il suo autorimorchio con targa romena e rimorchio olandese ha colpito alcuni poggioli e alcune auto in sosta di sicurezza, distruggendo gli specchietti. Sbucato in piazza Duomo, è stato fermato dalla polizia locale. Gli agenti hanno controllato il mezzo per quattro ore, per poi scortarlo fuori dalla zona. L’uomo ora rischia una multa salatissima e bisognerà valutare i danni ai privati e alla strada, visto che i sanpietrini patavini non sono pensati per bestioni sopra le 3 tonnellate. Inoltre, il tasso alcolemico dell’uomo era pure superiore ad 1.