PADOVA – Bimbo ucraino con scheggia vicino al cuore: salvato nell’ospedale patavino

Un bimbo ucraino di undici anni è stato salvato da un intervento dell’equipe cardiochirurgica pediatrica dell’ospedale di Padova. Il bambino, nel bombardamento della sua abitazione, in cui hanno perso la vita la madre e il fratellino, era rimasto ferito da una scheggia di un mortaio, conficcatasi vicino al cuore. Ad eseguire l’operazione, il dottor Vladimiro Vida, che per sette ore ha lavorato con la sua equipe per salvare il bimbo; il piccolo, ora in terapia intensiva, è stato estubato ieri e le sue condizioni sono buone, tanto che è riuscito a parlare con suo padre.