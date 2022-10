PADOVA – Alcol alla guida: strage di patenti nel weekend, un guidatore su tre ubriaco

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, la Polizia Stradale di Padova, in collaborazione con i colleghi del distaccamento di Piove di Sacco, hanno effettuato un maxi servizio di controllo in via Chiesanuova a Padova, con l’obiettivo di intercettare coloro che guidano senza averne i requisiti. Allarmanti i dati raccolti dagli agenti: su 56 conducenti identificati, 19 sono risultati positivi all’alcoltest, vedendosi così ritirare la patente.

Il caso più singolare riguarda una donna, sorpresa a viaggiare ubriaca al volante di un taxi fuori servizio, intestato al marito. Infinita la lista di persone sorprese ubriache: un magazziniere di 29 anni, di rientro da un ristorante, aveva un tasso di 0,75; un ingegnere di 32, di ritorno da un matrimonio (1,24); un imprenditore di 34 (1,35); un disoccupato di ventinove anni (1,08). E ancora: uno studente di 21 anni (0,56), un avvocato di trent’anni (0,59), un disoccupato di trentuno anni (0,96), un’impiegata di 26 (1,06). Una donna di 30 anni, di professione corriere, aveva addirittura 1,58. E poi: un chimico di 26 anni, pizzicato con 1,08; un receptionist di 29 anni aveva 0,96; una segretaria di 22 anni (1,15), un disoccupato di 25 (0,57), un’estetista di 35 (0,78), un impiegato di 30 anni (0,98), un meccanico di 41 (0,71), un operaio di 22 (1,24), una cameriera di 37 (0,98). Il primato, spetta ad un’operaia di 34 anni, che ha fatto registrare un 2,07 all’etilometro, quattro volte sopra il consentito.

Appurato che il neopatentato non può bere bevande alcoliche se deve guidare, per tutti gli altri il limite da rispettare è quello di 0,50 g/lt. Se la positività è compresa tra 0,51 e 0,80 g/lt scatta solo il ritiro della patente. Da 0.81 in poi è inevitabile anche la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Se un automobilista supera l’1,50 e l’auto che sta utilizzando è a lui intestata, è previsto anche il sequestro del mezzo. Chi di fronte alla richiesta delle forze dell’ordine di effettuare l’esame dell’etilometro decidesse di rifiutarsi, automaticamente viene denunciato per guida in stato d’ebbrezza, ritenendo il Codice della Strada il rifiuto un’ammissione di colpa.