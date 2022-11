PADOVA – Adolescenti sorpresi ubriachi al parco di mattina: multati

Negli ultimi giorni di ottobre, la Polizia Locale di Camposampiero è intervenuta in un parchetto di Campodarsego dove, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, avevano trovato quattro minorenni che, saltata la scuola, avevano preso delle bottiglie di liquore e le stavano bevendo, ubriacandosi, nell’area verde. Per ognuno di loro è scattata una sanzione di 300 euro a testa.

I quattro giovani avevano tutti un’età tra i 15 e i 17 anni e quasi tutti di Padova, tranne uno di Campodarsego, sono stati trovati in possesso di bottiglie di vodka e spumante. Le panchine erano state spostate in una zona più appartata perché non venissero notati. I fatti risalgono a fine ottobre ma solo adesso gli agenti sono riusciti a rintracciare tutti i genitori. Va ritenuto probabile che i quattro adolescenti avessero saltato la scuola vista l’età e che i fatti risalgono ad un giorno feriale.