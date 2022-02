Padova, 52enne investe una signora, tampona un’auto e scappa: fermato dalla locale

Un 52enne di Padova, ieri pomeriggio, è finito nei guai per aver seminato il panico per le strade dell’Arcella. L’uomo, alla guida della sua Volkswagen T-Roc, in pochi secondi ha prima tamponato un’auto, quindi investito una signora di 82 anni. L’uomo ha poi cercato di darsi alla fuga, ma è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Non contento, ha pure opposto resistenza all’arresto e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. La sua posizione potrebbe aggravarsi se la situazione della donna, attualmente ricoverata in ospedale, dovrebbe peggiorare. L’anziana, colpita dall’auto, è in prognosi riservata all’ospedale di Padova.