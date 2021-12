Padova: 13 sanzioni nel primo giorno di controlli del super green pass

Nella giornata di ieri, in tutta la provincia di Padova, è iniziata la campagna di controlli sistematici delle misure di contenimento del virus Covid-19. Nello specifico, le forze dell’ordine sono state impegnate a verificare che i cittadini fossero in possesso delle certificazioni verdi nella versione base o in quella rafforzata.

Nella prima giornata di verifiche, sono stati effettuati controlli su 2310 persone e 492 esercizi commerciali. Le sanzioni sono state nove a carico di persone e quattro ai danni di commercianti, comprovando comunque una diffusa attenzione, da parte dei cittadini, alle norme di contenimento.

Soddisfazione da parte di Raffaele Grassi, Prefetto di Padova, che ha rimarcato il funzionamento dei dispositivi d’intervento, sottolineando la grande disponibilità da parte di cittadini e studenti in assoluto. L’obiettivo è quello di passare un Natale in sicurezza.