OVEST VICENTINO – Tamponi e vaccini: si cambia

L’ULSS 8 Berica riorganizza il punto tamponi e le attività di vaccinazione anti-Covid a Montecchio Maggiore, dove la struttura allestita nell’ex sede Fiamm non sarà più attiva a partire da domani.

Da 2 aprile il nuovo riferimento per effettuare i tamponi sarà il Punto Prelievi presso l’Anatomia Patologica all’ospedale di Montecchio Maggiore, dal lunedì a venerdì nel pomeriggio, e sabato mattina (orari visibili nel sito www.aulss8.veneto.it). Restano confermati gli orari di apertura dell’attività ordinaria del Punto Prelievi.

Per le vaccinazioni, invece, a partire dal 7 aprile si farà riferimento al Punto Prelievi in via Trento

n.4 ad Arzignano.

L’obiettivo, in entrambi i casi, è razionalizzare l’impiego delle risorse di personale in una fase che vede una naturale riduzione degli accessi.