OVEST VICENTINO – Quanti sono i ricoverati? Tre in terapia intensiva (non vaccinati)

Qual è la situazione nell’Ovest Vicentino sul fronte Covid? Quanti sono i contagiati? Quanti sono i ricoverati? Dove sono ricoverati? Quanti sono i pazienti in terapia intensiva? Quanti dei ricoverati sono contagiati?. In base agli ultimi dati dell’Ulss 8 Berica, nel distretto Est (che comprende i Comuni dell’Ovest Vicentino dell’ex Ulss 5, vedi elenco sotto)

vi sono:

31 pazienti ricoverati, di cui 14 in Malattie Infettive, 9 in Pneumologia, 5 in Medicina e 3 in Rianimazione.

I pazienti ricoverati NON vaccinati hanno un’età media di 65 anni e i pazienti ricoverati VACCINATI hanno un’età media di 80 anni.

I tre ricoverati in TERAPIA INTENSIVA non sono vaccinati ed hanno un’età media di 59 anni.

Interessante anche il dato aggregato.

Dei 31 ricoverati, 14 sono vaccinati e 17 non sono vaccinati. Ma attenzione. I 14 vaccinati fanno riferimento alla popolazione vaccinata, ovviamente, che ammonta a 372.486 persone (per cui l’incidenza è di 0,4 per 100 mila abitanti). I 17 non vaccinati fanno riferimento ad una popolazione non vaccinata di 66.183 persone (incidenza: 2,6 ogni 100 mila abitanti) per cui chi è vaccinato rischia 6,5 volte in meno di finire in ospedale.

CONTAGI

Per quanti riguarda i contagiati ecco i dati dei Comuni, in ordine di incidenza

GAMBELLARA – 5 PERSONE – 0,15% DELLA POPOLAZIONE

VAL LIONA – 4 PERSONE – 0,13% DELLA POPOLAZIONE

ALONTE – 2 PERSONE – 0,13% DELLA POPOLAZIONE

MONTORSO – 3 PERSONE – 0,10% DELLA POPOLAZIONE

CORNEDO – 11 PERSONE – 0,09% DELLA POPOLAZIONE

TRISSINO – 7 PERSONE – 0,08% DELLA POPOLAZIONE

SAN PIETRO M – 1 PERSONE – 0,06% DELLA POPOLAZIONE

VALDAGNO – 16 PERSONE – 0,06% DELLA POPOLAZIONE

LONIGO – 10 PERSONE – 0,06% DELLA POPOLAZIONE

BRENDOLA – 4 PERSONE – 0,06% DELLA POPOLAZIONE

MONTECCHIO M. – 12 PERSONE – 0,05% DELLA POPOLAZIONE

SAREGO – 3 PERSONE – 0,04% DELLA POPOLAZIONE

RECOARO – 2 PERSONE – 0,03% DELLA POPOLAZIONE

ARZIGNANO – 7 PERSONE – 0,03% DELLA POPOLAZIONE

CHIAMPO – 3 PERSONE – 0,02% DELLA POPOLAZIONE

MONTEBELLO – 1 PERSONE – 0,02% DELLA POPOLAZIONE

CASTELGOMBERTO, BROGLIANO, ZERMEGHEDO, CRESPADORO, NOGAROLE, ALTISSIMO