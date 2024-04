OVEST VICENTINO – In 23 Comuni si usa l’applicazione per differenziare

Prosegue la collaborazione tra Agno Chiampo Ambiente, che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti nel territorio dell’Ovest Vicentino, e Junker, l’app che aiuta cittadini e amministrazioni comunali a svolgere una corretta raccolta differenziata e promuovere l’economia circolare. Ai 21 Comuni già serviti da Junker app, si aggiungono adesso Sossano e Sarego, da poco divenuti soci di Agno Chiampo Ambiente. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida completa e attendibile per risolvere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata.

Nel territorio servito da Agno Chiampo Ambiente, Junker è usata dal 35% delle famiglie residenti e conta oltre 21mila utenti, che in tre anni hanno effettuato ben 417mila ricerche.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE

Grazie a un database interno di oltre 1 milione e 800 mila prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

CALENDARI, QUIZ E MAPPE

Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica piattaforma tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti i calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno inoltre la possibilità di ricevere messaggi diretti dall’amministrazione comunale in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. IN 12 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 12 lingue:in questo modoturisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“Abbiamo scelto di avvalerci dei servizi offerti da Junker – afferma il presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti – perché ritenevamo opportuno offrire agli utenti uno strumento pratico ed efficace per rapportarsi con i nostri servizi, ottenere velocemente informazioni e migliorare la raccolta differenziata. I vantaggi di questa applicazione gratuita sono innegabili. Auspichiamo quindi che anche i cittadini di Sarego e Sossano se ne avvalgano in gran numero”.

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha fatto passi da gigante sulla raccolta differenziata” – sottolinea Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app. “Tuttavia solo una parte delle frazioni raccolte viene avviata a riciclo. Per colmare questo gap, c’è bisogno di garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Questo obiettivo può essere raggiunto solo coinvolgendo maggiormente i cittadini e favorendo lo scambio di informazioni attendibili, sempre aggiornate e di facile accesso. È proprio questo il valore aggiunto di Junker app ed è la ragione per la quale è stata scelta come partner tecnologico da 2mila Comuni in tutta Italia”.