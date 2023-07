OVEST VICENTINO – Cantieri edili fuori regola: 6 denunce, multe per 70 mila euro, 2 imprese chiuse

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro con i militari del Comando Compagnia di Valdagno nel corso della giornata di martedì 4 luglio 2023 hanno svolto una serie di accessi in cantieri edili di Montecchio che hanno portato alla denuncia di sei persone, tra cui tre cittadini stranieri e tre italiani residenti nel veronese, a sanzioni amministrative per €6.000 ed ammende fino a €63.000, nonché alla sospensione di due attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 14 del D.lgs nr. 81/2008.

Nello specifico, i militari del NIL di Vicenza, della Tenenza di Montecchio Maggiore e della Stazione di Arzignano, sin dalla prime ore del mattino, hanno svolto i suddetti controlli effettuando nel corso della giornata otto accessi ad altrettanti cantieri edili nell’ambito del Comune di Montecchio Maggiore.

Particolare cura è stata posta nel verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste. Nel corso degli accessi sono state infatti riscontrate violazioni in materia di sicurezza per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, nel montaggio dei parapetti nonché nel montaggio e nello smontaggio delle impalcature nonché del mancato uso di sistemi di protezione individuale. I sei dovranno rispondere alla competente Autorità Giudiziaria berica delle violazioni riscontrate.