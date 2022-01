Ottenevano Green pass falsi grazie al farmacista: denunciati tre docenti

Tre insegnanti, con l’aiuto di un farmacista loro complice, sono riusciti per diverso tempo ad ottenere Green pass falsi per dei tamponi mai effettuati. Nella mattina di lunedì sono scattate le perquisizioni dei carabinieri di Udine e Padova.

L’indagine è coordinata dalla procura friulana, che ha emesso cinque decreti di perquisizione nei confronti di quattro indagati. Tutti gli insegnanti insegnano nella provincia di Udine. I quattro sono accusati in concorso di falso in certificazioni e truffa ai danni dello stato; l’indagine era iniziata lo scorso novembre. Gli insegnanti si facevano dare un risultato di test negativo senza mai essercisi sottoposti, ottenendo la certificazione verde per continuare a lavorare.