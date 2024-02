Operazione interforze nelle aree a rischio con elicottero e unità cinofile: 229 persone controllate (FOTO)

Nella serata di ieri ha avuto luogo un Servizio di controllo del territorio straordinario “ad alto impatto” di prevenzione e repressione dei reati disposto con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Dario Sallustio a seguito di una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Sig. Prefetto.

Le attività operative hanno interessato quelle “aree a rischio” di degrado urbano maggiormente presenti nel Capoluogo, per contrastare il fenomeno dei furti (specie in abitazione ed agli esercizi commerciali) e quei fenomeni criminali connessi alla presenza di soggetti molesti, e pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (presenza di immigrati irregolari, reati predatori in genere, reati in materia di stupefacenti, eccetera).

A seguito di un’attenta analisi dei fenomeni succedutisi in queste ultime settimane e anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini l’attività disposta nell’ambito di un più generale quadro di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica ha interessato, in particolar modo, l’area di Piazzale Bologna (con l’estensione alle attigue aree verdi di Campo Marzo, al Piazzale della Stazione FS ed all’intera area ricompresa tra le vie Milano, Genova, Torino, Corso SS Felice e Fortunato e via Roma), nonché il centro storico e l’area del quartiere Italia.

Tutte le operazioni di Polizia si sono svolte con l’impiego straordinario di donne e uomini appartenenti alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di Vicenza, supportati da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato. L’intera attività e stata integrata da specifici controlli antidroga con l’utilizzo di una Unità Cinofila e dall’impiego dell’elicottero della Guardia di Finanza richiesto appositamente e a bordo del quale, per una più ampia supervisione del servizio, è salito il Questore di Vicenza Dario Sallustio.

Nel corso dei controlli veniva rintracciato H.L., 38enne cittadino Kosovaro, irregolarmente presente sul territorio con a carico numerosi precedenti penali per maltrattamenti in famiglia (per i quali Nel 2020 il Tribunale di Vicenza aveva emesso nei la misura del divieto di avvicinamento alla sua compagna e alle figlie) lesioni personali e minaccia, rissa, furto aggravato, guida senza patente. L’uomo aveva da poco finito di scontare una pena ad un anno e sei mesi di reclusione presso la Casa circondariale di Vicenza per lesioni personali, commesse per avere causato un grave incidente ad Arzignano, guidando in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti

Il Questore di Vicenza, oltre ad avere emesso nei suoi confronti l’avviso orale, aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno.

Nella giornata di ieri il Questore ha immediatamente emesso un Ordine di Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano , ove gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno provveduto a scortarlo già nella scorsa nottata , e dove rimarrà in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Kosovo .

Nella stessa serata gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno individuato e denunciato in stato di libertà tale O.O., 30enne cittadino nigeriano, senza fissa dimora e pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione.

Alle ore 19.00 circa di ieri sera, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, mentre transitavano in Piazzale Bologna, gli operatori di Polizia hanno notato un soggetto che alla loro vista tentava di nascondersi. Insospettiti da tale atteggiamento, si avvicinavano e gli chiedevano un documento di identità al fine di poterlo identificare.

Poiché ne era sprovvisto, l’uomo forniva a voce le proprie generalità e dalla consultazione della Banca Dati delle Forze di Polizia emergeva una nota di ricerca per la notifica del provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza emesso nei giorni scorsi dal Questore di Vicenza contestualmente alla misura dell’Avviso Orale.

A quel punto l’uomo, spontaneamente svuotava lo zainetto in suo possesso estraendo dieci confezioni di formaggio a pasta dura, di varia pezzatura di peso, che sono risultate essere provento di furto ai danni del supermercato della catena “Eurospin” dove il responsabile lamentava l’ammanco di merce per un totale di 74,34 euro.

Invitato presso gli Uffici della Questura, il direttore del punto vendita “Eurospin” riconosceva la merce indicata come quella mancante e sporgeva denuncia.

Pertanto O.O., dopo essere stato fotosegnalato, e dopo la notifica dei provvedimenti a suo carico, veniva indagato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione

Per quanto riguarda, invece, gli esiti complessivi dell’operazione straordinaria di controllo del territorio, sono stati effettuati 8 posti di controllo lungo le arterie di accesso, controllando 90 autoveicoli e 229 persone, di cui 67 straniere e 46 con precedenti penali e/o di Polizia.