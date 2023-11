Operai rimangono bloccati su impalcatura aerea all’ospedale di Santorso

I vigili del fuoco sono intervenuti all’ospedale di Santorso in Via Garziere alle 9 di mercoledì, per soccorrere due operai rimasti bloccati su un cestello di una piattaforma aerea a oltre 20 metri d’altezza: nessuna persona è rimasta ferita. Gli operai erano intenti a lavorare sulla struttura metallica esterna, quando il cestello si è bloccato. I vigili del fuoco arrivati da Schio insieme a un tecnico del noleggio della piattaforma, hanno agito sulle manovre di emergenza del camion, facendo raggiungere ai due operai un terrazzo 8 metri più in basso. I due uomini sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, assicurati e portati in salvo a terra. Sul posto il personale dello Spisal, per l’indagine dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.