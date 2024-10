Vicentino – Auto in corsa prende fuoco: miracolato il conducente

Poco prima delle 16:00, di martedì 16 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Filzi a Thiene per l’incendio di un’auto.

Il conducente stava percorrendo la via, quando ha notato delle persone che gli facevano segno per delle fiamme provenire da sotto la Fiat Uno. L’uomo è riuscito a scendere dall’auto, mentre prendeva fuoco.

I vigili del fuoco arrivati da Schio, hanno spento con la schiuma l’autoveicolo andato irrimediabilmente distrutto. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio del personale della squadra intervenuta.